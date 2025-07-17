Doğru tohum seçimi kuraklıkta verim kaybını önlüyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi, tarımsal deneme üretim sahasında ekilen “Bayraktar-2000” buğday çeşidinin kuraklığa bağlı verim kaybını azalttığını tespit etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, yaptıkları arazi çalışmaları ve üretici görüşmelerinde Kırşehir genelinde ortalama verimin dekara 120 kilo civarında olduğunu belirlediklerini ancak deneme sahalarında dekara 180-220 kilo verim aldıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Çınar, verim farkının Bayraktar-2000 çeşidinin bölge ekolojisine uygunluğundan kaynaklandığını söyledi.

KAEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu ise, bu yıl yağış miktarının neredeyse yarı yarıya azaldığını ve bunun şiddetli bir kuraklığa işaret ettiğini belirtti.

Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı, Bayraktar-2000’nin kuraklığa dayanıklı ve suyu etkin kullanan bir çeşit olduğunu vurgulayarak, çiftçilere kuru tarım teknikleri ve doğru tohum seçiminin önemini anlattıklarını dile getirdi. Ayrancı, özellikle Orta Anadolu ve çevresinde ekonomik verim sağlayan bu çeşitlerin kullanımını tavsiye etti.