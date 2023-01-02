Dünya Tarım Soruyor

Mehmet Muzaffer Okay Antakya Ziraat Odası Başkanı

İlinizin en önemli sorunu nedir?

İlimizin en önemli sorunu sulamadır. Reyhanlı barajının bitmesini bekliyoruz. Çiftçi kendi ihtiyacı için yer altı ve akarsulardan su alıyor. Bu da enerji maliyetlerini artırıyor. Zaten sulama maliyetleri çok yüksek. 600-700 lira sulama ücreti ödüyoruz. Dolayısıyla baraj devreye girince 580 bin dönüm arazi sulamaya kavuşacak. Diğer yandan arazi toplulaştırma çalışmaları ağır gidiyor.

Girdi maliyetleri çok yüksek. Desteklemeler yeterli gibi gözükse de geçmişten gelen borçlarımız var. O kambur halledilmeden iş zor.

20'ye yakın üründe ihracat yasağı var. Reyhanlı'da soğan üretimi çok yoğun. Özellikle beyaz soğan üretiliyor. Bu ürünün birinci ayda tüketilmesi gerek. Rusya'ya İhracat yapıyorduk şimdi yapamıyoruz. Soğan elde kaldı. Rusya pazarını Mısır'a kaptırdık.

Sizi neler sevindirdi?

Buğday sezonunu iyi geçirdik. TMO'nun verdiği rakam da iyi oldu. Mısır ve pamukta da verim yüksekti. Sebzede de iyi bir sezon geçirdik. Zeytinyağı normal seyrinde. Suriye'den yağ geliyor. Şu an 62- 63 lira toptan kilosu. Gelmeseydi 70-75 lira olurdu.

Emel YİĞİT