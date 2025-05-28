EBSO Başkan Vekili Hakan Ürün: 'Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmalı'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, son günlerde sıkça gündeme gelen kabine değişikliği beklentisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ürün, madencilik sektörü adına yaptığı öneride, “Mevcut kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız var. Önerimiz, bu bakanlığın ikiye ayrılarak Enerji Bakanlığı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmasıdır” dedi.

"Ülkemiz ekonomisine ivme katacak"

Hakan Ürün, madenlerin yaşamı idame yolunda olmazsa olmaz bir sektör olduğunun altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün dünyada başta nadir toprak elementler olmak üzere, görünen ve görünmeyen yüzüyle ciddi bir maden savaşları söz konusudur. Madenler, yaşamımızı idame ettirecek her alanda ve sanayimizin sürdürülebilirliği açısından olmazsa olmazımızdır.

Küresel rekabet ve stratejik politikalar; nadir elementlere sahip olma ve/veya bulunduğu bölgeyi kontrol altına almak üzerine kurulmuştur. Dünya üzerinde böylesine kıyasıya bir mücadele varken, Türkiye’nin maden rezervleri açısından zengin potansiyeli dikkate alındığında, bu potansiyelden çok daha etkin yararlanma, ülke ekonomisine değer katma ve küresel rekabette söz sahibi olma adına sadece bu konuda uzmanlaşmış bir bakanlığın olmasını ülkemiz ekonomisine ivme katacağına yürekten inanıyoruz."

Öte yandan Ürün, ormanların da tabii kaynak olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ayrılması gerektiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da benzer şekilde ikiye ayrılacağının konuşulduğu bir dönemde Orman kısmının da kurulacak Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dahil edilmesini, kaynaklarımızı bütüncül değerlendirmek adına çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

"Madencilik sektörü stratejik bir noktaya geldi"

Hakan Ürün, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getirilmesi planlanan maden kanun değişikliği taslağı hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz hafta 18 sivil toplum kuruluşunu temsilen Maden Platformu olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı”na ilişkin görüşlerimizi belirttik. Zeytin Kanunu, çevresel sorunlar, maden ruhsat işlemleri gibi sektörü ilgilendiren konularda ve ilgili mevzuat değişimlerinde sektör temsilcileri ile istişare edilmesinin önemini vurguladık. Konjonktür gereği, madencilik sektörü geçmişten çok daha stratejik bir noktaya gelmiştir. O nedenle, rezervlerimizin, katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik önerilerimizin dikkate alınmasını umuyoruz.."