Ege’de gıda ihracatının yıldızı: Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyet gösteren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYMİB), 2025 yılının ocak-mayıs döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 432 milyon dolardan 483 milyon dolara yükseltti.

Bu performansla Ege’deki 7 tarım birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olan EHBYMİB, son bir yıllık süreçte 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Bitkisel yağ ihracatı zirvede

Sektör ihracatında en büyük payı bitkisel yağlar aldı. 2024’ün ilk beş ayında 213 milyon dolar olan bitkisel yağ ihracatı, 2025’te yüzde 25 artışla 268 milyon dolara yükseldi. Toplam ihracatın yüzde 55’ini tek başına oluşturan bitkisel yağları, 57,5 milyon dolarla kedi-köpek maması ve 44,5 milyon dolarla çikolatalı ürünler izledi.

Diğer alt başlıklarda ise 28 milyon dolarla yağlı tohumlar, 27 milyon dolarla hububattan mamul ürünler, 17,8 milyon dolarla gıda müstahzarları, 14 milyon dolarla baharatlar ve 8 milyon dolarla değirmencilik ürünleri yer aldı.

İhracatta yeni pazarlar öne çıktı

EHBYMİB’in en çok ihracat yaptığı ülke 76,3 milyon dolarla Cezayir olurken, Libya’ya ihracat yüzde 32 artışla 43,7 milyon dolara ulaştı. Suudi Arabistan’a ihracat ise iki ülke arasındaki siyasi normalleşmenin etkisiyle yüzde 53 artarak 18,2 milyon dolara çıktı.

Tunus’a yapılan ihracat ise yüzde 467’lik rekor artışla 11 milyon dolara ulaştı. Ege’den toplamda 140 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

EHBYMİB Başkanı Muhammet Öztürk, 2025 sonunda 1 milyar 100 milyon dolarlık hedefe ulaşabileceklerini, Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatının yeniden başlaması durumunda ise bu rakamın 1 milyar 200 milyon doları bulabileceğini belirtti.