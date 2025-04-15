Ekrem İmamoğlu'ndan zirai don açıklaması: 'Tüm imkânlar seferber edilmeli'

İBB soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye genelinde yaşanan zirai dona ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, zirai don nedeniyle meydana gelen zararların en aza indirilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanması için etkili yöntemlerin acilen devreye sokulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Türkiye'de nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava son 30 yılın en şiddetli zirai don felaketinin yaşanmasına yol açmış, birçok tarım ürünü büyük zarar görmüştü.

"Fiyatların daha da artmasına yol açacaktır"

Avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesajı yayımlanan İmamoğlu, yaşanan felaket üretimin düşmesine ve fiyatların daha da artmasına yol açacağını ifade etti:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta tüm tarım bölgelerinde meydana gelen zirai don felaketi, başta meyve ve sebze olmak üzere, çok geniş ölçekteki ekili ve dikili alanlarda büyük zararlara neden oldu.

Tüm üretim masraflarını yapmış olan çiftçimizin ürün gelirinden yoksun kalması, üretici ve üretimin devamlılığı açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Bunun yanında, dünyada tarımın başladığı bereketli topraklara sahip ülkemizin, yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle zaten gıda enflasyonunda dünyada ilk üçte bulunduğu bir süreçte, yaşanan felaket üretimin radikal biçimde düşmesine ve fiyatların daha da artmasına yol açacaktır."

"Tüm imkânlar seferber edilmeli"

Zararın en aza indirilmesi için etkili önlemlerin acilen devreye sokulması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu:

"Bu zararların en aza indirilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için, etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur.

Bu çerçevede, sigorta kapsamındaki ürünlerde hasar tespiti ve ödemeler gecikmeksizin gerçekleştirilmeli, kapsamda olmayan ürün ve üreticiler için başta Tarım Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklar olmak üzere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tüm imkanlarını seferber etmelidir.

Aklım da, gönlüm de kırda ve kentte dar gelirleriyle yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerimizdedir. Geçmiş olsun Türkiye’m.."