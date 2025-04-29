Ereğli Bereket Tarım konkordato talebi reddedildi, iflas kararı verildi

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ereğli Bereket Tarım'ın konkordato başvurusunu reddederek iflasına karar verdi.

İlan.gov.tr'de yayımlanan duyuruya göre, şirketin konkordato sürecinde görev yapan geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal’ın da görevi sona erdi.

Geniş hizmet yelpazesine rağmen iflas önlenemedi

2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımı, kaba yem temini, kimyasal ve organik gübre satışı, fide tedariki ile domates, mısır, ayçiçeği ve pancar alımı gibi geniş bir hizmet yelpazesinde faaliyet gösteriyordu. Bölgedeki tarım ve hayvancılık sektöründe müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan şirket, artan borç yükü ve ekonomik kriz koşullarına direnemeyerek iflas etti.