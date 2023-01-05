Esebze.com yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor

Emel YİĞİT

Sağlıklı tarımsal üretim alanında farkındalık yaratabilmeyi amaçlayan Güleç, “Farmobile” adını verdiği projeyle kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan ufak parseller üzerinde sebze üretmeye başladığını söylüyor.

"İşini aşkla yapan, kaliteye ve sağlıklı ürüne önem veren benim gibi bir çok üretici var. Sağlıklı beslenmek, kaliteli ve sağlıklı, katkısız ürüne ulaşmak isteyen tüketici de aradığını güvenilir bir kaynaktan temin etmek istiyor. Birbirini arayan ama karşılaşamayan iki grup var" ifadelerini kullanan Güleç, bu noktada oğlu Barış Güleç ve yazılım yüksek mühendisi Abidin Demirkaynak ile birlikte Esebze.com projesini hayata geçirdiğini vurguluyor.

Esebze, yurdun dört bir yanından kaliteli, sağlıklı, katkısız üretim yapan küçük üreticiler buluyor, onların ürünlerini test ediyor, kontrolü geçen ürünleri sayfasında yayınlayıp tüketiciye sunuyor. Sayfada yayınlanan ürünün fiyatını üretici ayarlıyor. Güleç, bunun yıllardır ürün fiyatını tüccar ayarlar alışkanlığını kıran ve ürününün hak ettiği ücreti kazanan üreticinin üretim şeklini artırdığını vurguluyor. Esebze bir yılı aşkın deneme yayını yapıp satışlarını sürdürüyor. Güleç, "Bu yılın ocak, şubat aylarında kitle fonlaması yatırım turuna çıkmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Daha önceden de aldığımız mikro yatırımlar, kitle fonlamasıyla desteklenecek ve Esebze daha çabuk hizmet verme hedefine bir adım daha yaklaşacaktır" diyor.