FAO gıda fiyat endeksi mayısta geriledi

Mayıs ayında FAO Tahıl Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı.

Özellikle Arjantin, Brezilya ve ABD’deki yüksek mısır üretimi fiyatların gerilemesine neden olurken, buğday fiyatları da Kuzey Yarımküre’de iyileşen mahsul koşullarıyla düşüşe geçti. Pirinç fiyatları ise aromalı çeşitlere olan güçlü talep ve döviz kuru etkisiyle yüzde 1,4 yükseldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, tüm temel yağ türlerinde düşüşle birlikte yüzde 3,7 geriledi. Palm yağı, Güneydoğu Asya’daki üretim artışıyla düşerken; soya yağı Güney Amerika'daki yüksek arz ve biyoyakıt talebindeki düşüşten etkilendi. Şeker fiyatlarında da, küresel ekonomik görünüme dair belirsizlikler ve talep endişeleri nedeniyle yüzde 2,6 oranında düşüş yaşandı.

Et ve süt ürünleri fiyatlarında artış

Et Fiyat Endeksi, büyükbaş et fiyatlarındaki tarihi artışın etkisiyle yüzde 1,3 artış gösterdi. Küçükbaş ve domuz eti fiyatlarında da yükseliş yaşanırken, kanatlı et fiyatları kuş gribi nedeniyle oluşan arz fazlası nedeniyle geriledi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise tereyağa olan güçlü talep ve artan tam yağlı süt tozu fiyatlarının etkisiyle yüzde 0,8 yükseldi.

FAO: 2025’te Tahıl üretimi yüzde 2,1 artacak

FAO, yeni yayınladığı Tahıl Arz ve Talep Özeti raporunda, 2025 yılı küresel tahıl üretiminin yüzde 2,1 artarak 2 milyar 911 milyon tona ulaşacağını öngördü. Aynı dönemde tahıl kullanımının yüzde 0,8 artışla 2 milyar 898 milyon tona, stokların ise yüzde 1 yükselişle 873,6 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Stok/kullanım oranının ise yüzde 29,8 seviyelerinde sabit kalacağı belirtiliyor. Öte yandan 2025/26 sezonunda tahıl ticaretinin yüzde 1,9 artarak 487,1 milyon tona ulaşacağı, buğday ticaretindeki yüzde 3,8’lik artışın, pirinç ticaretindeki yüzde 0,7’lik daralmayı dengeleyeceği öngörülüyor.