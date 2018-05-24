Fındık rekoltesi 640 bin ton

24 Mayıs 2018

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR-İspanya'da yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC) dünyada bu yıl 1 milyon 47 bin ton 500 ton fındık üretimi olacağı ve bunun 640 bin tonunun Türkiye'de gerçekleşeceği açıklandı.

İspanya'nın Sevilla kentinde yapılan INC Kongresi'nde fındık konusunda yapılan genel sunumda Türkiye'nin 2017-2018 sezonuna 80 bin ton stok ve 750 bin ton üretim olmak üzere 830 bin tonluk arz ile girdiği belirtildi. Türkiye'nin 2018-2019 sezonuna ise 170 bin ton devreden stok, 640 bin ton üretim olmak üzere fındık arzının 810 bin ton olacağı ifade edildi.

Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC) Türkiye'den sonra en yüksek üretimin 115 bin ton ile İtalya'da gerçekleşeceği açıklandı. Yapılan tahminlere göre, 2018-2019 sezonunda Gürcistan'da 80 bin ton, Azerbaycan'da 70 bin ton, Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 bin ton, Şili'de 25 bin ton, İspanya'da 16 bin ton, İran'da 12 bin ton, Çin'de 9 bin ton, Fransa'da 4 bin 500 ton ve diğer ülkelerde 26 bin ton olmak üzere dünya fındık üretimi 1 milyon 47 bin 500 ton gerçekleşecek.

İspanya'daki kongreye 1500'ü aşkın kişi katılırken, Türkiye'den Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören,Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç,Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk ve fındık ihracatçıları katıldı.