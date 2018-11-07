FİSKOBİRLİK TMO'dan gelecek 10 bin ton fındığı bekliyor

07 Kasım 2018

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun destekleneceği" açıklamasını hatırlattı.

10 bin ton fındığın Birliğin desteklenmesi ve güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölge milletvekilleri ve TMO yetkilileriyle bir araya geldik. Henüz süreçle ilgili net bir takvim yok. Aktarım için kararname çıkarılmalı. Bu konudaki temaslarımız sürüyor. Kısa zamanda kararnamenin hazırlanarak yayımlanmasını ve ardından da 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK'in kullanımına sunulmasını bekliyoruz."

Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak 2018 ürünü fındık alımına devam ettiklerini de dile getirdi ve alımların tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: AA