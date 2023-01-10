Genç çiftçiye ‘Uzman Eller’ desteği 250 bin TL oluyor

Bankalıkta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; tahıl koridorundan, tarımsal hibe ve desteklere, ihracattan istihdama kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunarak, rakamsal verileri paylaştı. Dünyanın Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi birçok krizle aynı anda karşı karşıya kaldığını anlatan Bakan Kirişci, salgın sürecinde gıda ürünlerinin tedarikinde yaşanan küresel sorunların savaşla yeni bir sürece evrildiğini dile getirdi. Türkiye’nin tarafsız tutumuyla, savaşla başlayan krizin aşılmasında kilit rol oynadığını kaydeden Kirişci, “8 Ocak itibarıyla tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı. Bu koridor, Türkiye’nin diplomatik bir başarısı olarak da tarihe geçti” diye konuştu.

Yeni tarım vizyonuyla ve “Sen Üret Yeter” sloganıyla 2022 yılında çiftçilere 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduklarını açıklayan Kirişci, bitkisel üretimi 2021 yılına göre yüzde 9,1 artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardıklarını ve bu rakamla tüm zamanların üretim rekorunu kırdıklarını ifade etti. Türkiye’nin tarımda net ihracatçı olduğunun altını çizen Kirişci, “Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022’yi, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatacağız “ dedi.

Türkşeker ve Çaykur 2022'yi kârla kapattı

Kayıtlı çiftçi sayısının geçen yılki 2 milyon 176 bin 551’in üzerine çıkarak, 2 milyon 190 bine ulaştığını açıklayan Kirişci, çiftçilere IPARD projeleri kapsamında 2022’de 1,8 milyar lira hibe verdiklerini ifade etti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile 966 milyon lira hibe sağladıklarını söyleyen Kirişci, Uzman Eller Projesi ile 101 milyon lira hibe desteği sağladıklarını, TARSİM kapsamında 276,3 milyar lira tarımsal varlığı sigortalayarak güvence altına aldıklarını kaydetti. Üreticilere ve yetiştiricilere 3,6 milyar lira hasar tazminatı ödediklerini ifade eden, Kirişci bu yıl martta 1 milyon 152 bin çiftçiye ödenmesi gereken 8,6 milyar lira mazot ve gübre desteğini, 2022 Kasım itibarıyla kullandırmaya başladıklarının altını çizdi.

Kirişci, gençlere kırsalda üretim yapmaları için birçok başlıkta hibe ve destek verdiklerini belirterek, “Burada ilk defa paylaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da uygun bulması halinde halihazırda genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağımızı duyurmak istiyorum” dedi. Regülasyon kuruluşlarının 2022’de daha fazla görev üstlendiğine dikkati çeken Kirişci, “İki güzide kurumumuz, Türkşeker ve Çaykur, hem piyasa fiyatlarındaki dalgalanmayı engelledi, zamanında, yerinde ve dozunda müdahalelerle bunu gerçekleştirdi hem de doğru politikalarımız sayesinde 2022 yılını operasyonel olarak karla kapattılar. Bu da bir ilk olarak kayıtlara geçti” değerlendirmesini yaptı.