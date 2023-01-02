Ham yağ ithalatı bu yıl da sürecek

Yılın son haftasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ham ayçiçek yağı ithalatı için ihale açması gözleri yine bu sektöre çevirdi. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin değerlendirmelerine göre Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton civarında yağlı tohum ihtiyacı var. Yurtiçi üretim bunun yarısını karşılıyor. Diğer yandan dünyada fiyatlardaki artışın en önemli sebebi Rusya ve Ukrayna savaşı oldu. Her iki ülke de dünya ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını üretiyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) TÜİK'ten derlediği verilere göre bu yılın ilk 11 ayında ithalatı en fazla artan ilk üç sektör arasında bitkisel yağ sektörü yer aldı.

Bu sektörde 11 ayda 5.2 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Geçen yılın tamamında ithalat rakamı 3,5 milyar dolar düzeyindeydi. Bu yıl ürün bazında ham ayçiçek yağı ithalatı 2 milyar dolar olarak gerçekleşirken rafine ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolar oldu.

TMO'nun kasım ayı Fenolojik Değerlendirme raporuna göre bu yıl ülke genelinde pamuk, yağlık ayçiçeği ve haşhaş ekili alanların geçen yıla göre azalacağı bu alanların büyük kısmına buğday ve arpa ekildiği/ekileceği öngörülüyor. Yapılan desteklemelerle hububuta geçiş hızlanırken, bu da yağlık ayçiçeği üretiminin azalması ve ithalatın artması anlamına geliyor.

Emel YİĞİT