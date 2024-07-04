Hatay'daki depremzede çiftçilere 'can suyu' desteği

Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, malzemeleri Hatay Valisi Mustafa Masatlı üreticilere verdi. Program kapsamında belirlenen 119 depremzede üreticiye sera örtüsü yüzde 50 hibe desteğiyle, 50 üreticiye de gübre, tuzak, eldiven, ilaç ve ilaçlama pompası ücretsiz sağlandı.

Örtü altı üretimi Hatay'ın önemli gelir kaynaklarından biri

Hatay'da örtü altı üretimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Masatlı, "Üreticilerimizin en önemli gider kaynaklarından olan örtü altı tarımın ilimizde en yoğun olarak yürütüldüğü Samandağ, Arsuz ve Defne ilçelerimizde 119 üreticimize yaklaşık 6 milyon 912 bin lira bedelli sera malzemesinin yüzde 50 hibe bedelli olarak dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Projeyle Samandağ, Arsuz ve Defne'de yaklaşık 220 dekar sera alanının üzeri örtülerek üretimde süreklilik, verim ve kalite sağlanmış olacak" diye konuştu.

Masatlı, desteklerin kentin ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını, 50 üreticiye de 512 bin lira değerinde malzeme sunulduğunu anlatarak, "Bu zor günleri her geçen gün geride bırakırken, devlet ve millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.