Hububatta gübre desteği üreticilerin yüzünü güldürdü

26 Ekim 2018

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçilerin yüzü, birbiri ardına gelen destek haberleriyle gülüyor.

Akaryakıt giderlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim ve arpa ile buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeneceği açıklamalarının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin önceki gün katıldığı Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Marmara Bölge Toplantısı'nda hububatta dönüm başına verilen gübre desteğinin 4 liradan 8 liraya yükseltileceğini söylemesi bölge çiftçisi için müjde oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçinin üretmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Delil, "Sayın Bakanımız 4 lira olan gübre desteğinin 8 liraya çıkarıldığını belirtti. Yüzde 100'lük artış çiftçimizi memnun etmiştir. Özellikle kuru tarımda çiftçiye verilen dönüm başına yaklaşık 40 lira olan desteğin 70 liraya çıkartılması neredeyse yüzde 100'e varan bir artış. Bu destekleri benimsiyor ve destekliyoruz. Bu destek olmazsa çiftçi üretemez. Biz mazot desteğinde de yüzde 100'lük artış beklemekteyiz. Mazot desteğinde de artış olursa çiftçimiz bir nebze de olsa rahatlayacak. Devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Çiftçi Aydın Aktaş da zor bir süreç yaşadıklarını, bu nedenle desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Aktaş, gübre desteğindeki artış için Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Mazotta da aynı artışı bekliyoruz. Hükümet yetkililerine teşekkür ederiz. Verilen her destek çiftçiyi rahatlatıyor." dedi.

Çiftçi İhsan Özbay da hem kuru hem de sulu tarım yaptığını belirterek, "Çiftçiler olarak sıkıntılı bir süreç yaşadık. Sağ olsun hükümet desteklerle bizi biraz canlandırdı." ifadesini kullandı.

Özbay, "Mazottaki desteklemede de artış olursa memnun kalırız. Son süreçte hükümetin desteklerde yapmış olduğu artışlardan memnunuz. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA