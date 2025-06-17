Kahverengi kokarca Amasya'da da tespit edildi! 3 bin samuray arısı doğaya salındı

Karadeniz Bölgesi genelinde tarım ürünlerine verdiği zarar nedeniyle üreticiler için ciddi tehdit oluşturan kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına Amasya'da da rastlandı. Zararlının yayılımını önlemek amacıyla bölgede biyolojik mücadele yöntemlerine başvuruluyor.

Kahverengi kokarcanın çoğalmasını engelliyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kahverengi kokarcanın yumurta zarlarına kendi yumurtasını bırakarak çoğalmasını engelleyen samuray arıları laboratuvar ortamında üretiliyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamda doğaya 3 bin samuray arısı bıraktı.

Amasya Valisi Önder Bakan, zararlının bölgede tespit edildiğini belirterek, "2 tane tespit edildi. Bunlar çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Yaklaşık 3 bin samuray arısını bırakacağız. Kahverrengi kokarcayla topyekun mücadele lazım" ifadelerini kullandı.

36 ilde doğaya salınması planlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kahverengi Kokarcanın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" doğrultusunda, bu yıl üretilen 900 bin samuray arısının, zararlının yoğun görüldüğü veya risk taşıyan 36 ilde doğaya salınması planlanıyor.

Samuray arılarıyla yapılan bu biyolojik mücadele, kimyasal kullanımına gerek kalmadan zararlının doğal yollarla kontrol altına alınmasını hedefliyor. Özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününü etkileyen kahverengi kokarcaya karşı sürdürülen bu çalışmaların, üreticiler açısından önemli bir koruma sağlaması bekleniyor.