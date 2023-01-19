Kent Tarımı için kadınlara 4 milyon yerli sebze fidesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kent Tarımı uygulamaları çerçevesinde büyükşehirlerdeki kadın çiftçileri yerli ve milli tohumlarla buluşturuyor. “Yerli ve Milli Tohumların Kentli Kadın Çiftçilerle Buluşturulması Projesi” ile Bakanlıkça Ankara’da 26, İstanbul’da 15, İzmir’de 30 ilçede sebze fidesi, yüzde 100’e varan hibe oranlarıyla kadın çiftçilere verildi. Böylece 3 büyükşehirde toplam 4 milyon sebze fidesi temin edilerek dağıtıldı.

Yine Bakanlıkça, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında 81 ilin tarım ve orman müdürlüklerinden gelen proje teklifleri değerlendirilirken genç ve kadın çiftçilerin yer aldığı projelere öncelik verildi. Bu doğrultuda İstanbul, Manisa, Hatay, Tokat, Aksaray, Isparta, İzmir ve Samsun’da kadın çiftçi kooperatiflerine meyve ve sebze kurutma tesisleri kuruldu. Böylece taze tüketime yönelik meyve ve sebzelerin israfı önlenerek, katma değerli ürün elde edilmesi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlayacak, üretimde sürdürülebilirliği güçlendirecek ve verimliliği artıracak rasyonel bir planlama yapmaya çalıştıklarını belirtti. Kirişci, “Yerinde üretim-yerinde tüketim anlayışıyla tüketicilerin taze, ucuz ve en az fireyle sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak amacıyla Kent Tarımı uygulamalarını adım adım hayata geçiriyoruz. Kent Tarımı uygulamalarımızda kadın ve genç çiftçilerimiz bizim için çok önemli” dedi.