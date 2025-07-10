Kirazda zirai don darbesi: İhracat 67 bin tondan 6 bin tona geriledi

Zirai don, Türkiye'nin dünya birincisi olduğu kiraz üretiminde bu yıl ağır kayıplara yol açtı.

2024 yılında 67 bin tonluk ihracat başarısına imza atan Türkiye, 2025 sezonunun sonunda yalnızca 6 bin ton kiraz ihraç edebildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, 2025 yılının ilk yarısında yaş meyve sebze ihracatının yüzde 9 düşüşle 560 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Uçak, "Kiraz ihracatında yüzde 90’a yakın kayıp yaşadık. Çok zor bir sezon oldu. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" dedi.

Zirai donun ardından firmaların düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kaldığını belirten Uçak, Eximbank kredi borçlarının ertelenmesi yönünde girişimlerde bulunduklarını da ifade etti.

2025’in ilk yarısında en fazla ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü domates oldu. Domates ihracatı yüzde 19 artışla 39 milyon dolara ulaşırken, kiraz ihracatı yüzde 57 düşüşle 16 milyon dolarda kaldı. Biber turşuları 69 milyon dolarlık ihracatla meyve-sebze mamullerinde ilk sırada yer aldı.

İhracat pazarlarında taze ürünlerde Rusya, mamul ürünlerde ise ABD ilk sıradaki yerini korudu. Rusya’ya 32 milyon dolarlık yaş meyve sebze, ABD’ye ise 81 milyon dolarlık meyve-sebze mamulü ihracatı yapıldı.