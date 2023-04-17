Kirişci: Çiftçi ve üretici kayıt altına alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, planlı tarımın önemine işaret ederek, "Bundan böyle bu ülkede bütün çiftçiler ve üreticiler kayıt altına alınacak Sözleşmeli üretimi, bununla beraber hedef üretimi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, planlı tarımın önemine işaret ederek, "Bundan böyle bu ülkede bütün çiftçiler ve üreticiler kayıt altına alınacak. Sözleşmeli üretimi, bununla beraber hedef üretimi gerçekleştirmiş olacağız. 2 yıldan fazla araziyi boş bırakanlara dönüp diyeceğiz ki 'Ey mülk sahibi biz sana kira ödeyeceğiz ama senin arazini burada kiralamak isteyen, hemen yerleşik olanlardan başlayarak, burada bunu üretim için kullanacağız' diyeceğiz” açıklamasını yaptı.
Yaklaşık 780 milyon lira yatırım bedelli Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Projesi'ne ilişkin de Kirişci, projenin atıkların toplanması, ardından da arıtılması olmak üzere iki aşamalı olduğu bilgisini paylaştı. Şap hastalığı virüsü olan SAT-2 serotipine karşı Türkiye'de 37 günde aşı üretimi yapıldığını hatırlatan Kirişci, "Hayvan hareketlerimizi yapacağımız açıklamayla kısa süre içinde serbest hale getireceğiz” bilgisini verdi.