Kirişci: Çiftçi ve üretici kayıt altına alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş­ci, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, planlı tarımın öne­mine işaret ederek, "Bundan böyle bu ülkede bütün çiftçiler ve üreticiler kayıt altına alınacak. Sözleşmeli üretimi, bu­nunla beraber hedef üretimi gerçekleş­tirmiş olacağız. 2 yıldan fazla araziyi boş bırakanlara dönüp diyeceğiz ki 'Ey mülk sahibi biz sana kira ödeyeceğiz ama se­nin arazini burada kiralamak isteyen, hemen yerleşik olanlardan başlayarak, burada bunu üretim için kullanacağız' diyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 780 milyon lira yatırım be­delli Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Te­sisi İkmali Temel Atma Projesi'ne iliş­kin de Kirişci, projenin atıkların top­lanması, ardından da arıtılması olmak üzere iki aşamalı olduğu bilgisini pay­laştı. Şap hastalığı virüsü olan SAT-2 se­rotipine karşı Türkiye'de 37 günde aşı üretimi yapıldığını hatırlatan Kirişci, "Hayvan hareketlerimizi yapacağımız açıklamayla kısa süre içinde serbest ha­le getireceğiz” bilgisini verdi.