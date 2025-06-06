Kuraklık pamuğu vurdu: Çiftçi pamuğu bırakıp mısıra yöneldi

Kuraklığın etkili olduğu Aydın Büyük Menderes Ovası’nda pamuk üreticileri su yetersizliği nedeniyle mısıra yöneliyor. Bölgedeki çiftçiler, su krizi nedeniyle geleneksel ürünleri olan pamuktan vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Meyve sebze üretiminin yanında ülkenin en önemli pamuk üretim merkezlerinin başında gelen Aydın Ovası’nda bu yıl pamuk ekimi kuraklıktan dolayı oldukça azaldı.

Daha önceki yıllarda bir sende 3 ürün aldıklarını belirten Aydınlı çiftçilerden Murat Kılıç, "Eskiden Büyük menderes Ovası’nda en büyük sıkıntılarımızdan biri Menderes Nehri’nde yaşanan taşkınlar idi. Yaklaşık 10 -15 yıl önce nehir taştığı için tüm ova sular altında kalır ve tarlayı ekmek için toprağın kurumasını beklerdik. Artık o günler mazide kaldı. Şimdi taşkınlardan değil susuzluktan dolayı çaresiz kaldık. Geçen yıl kuraklık vardı. Barajlardaki su ile idare edildi. Bu yıl kurak olduğu gibi barajlardaki su seviyesi de oldukça düşük. Su verilemeyeceği için pamuk ekiminden vazgeçmek zorunda kaldık. İnşallah mısırı büyütürüz" diyerek Ege’de çiftçiliğin en büyük sorunlarından birinin artık susuzluk olduğunu belirtti.

Çiftçiler, mısır üretimine yöneldi

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve havaların geç ısınmasından dolayı ekim işlerinin gecikmeli başladığını belirten Murat Kılıç, "Bereketli Aydın Ovası’nda her geçen yıl susuzluk ve kuraklık artıyor. Bizim asıl ürünümüz pamuk idi. Ancak kuraklıktan dolayı çiftçiler alternatif ürün olarak mısır ekmeye başladı" diyerek kendileri gibi bu yıl çiftçilerin büyük çoğunluğunun mısır üretimine yöneldiğini kaydetti.