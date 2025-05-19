Küresel ısınma ve don gül bahçelerini de vurdu! Verim yarıya düştü

Burdur'un Karakent köyünde yer alan göl kıyısındaki gül bahçelerinde bu yılki hasat, iklim krizinin etkisiyle zorlu geçiyor. Küresel ısınma ve don olayları nedeniyle üretimde ciddi bir düşüş yaşanırken, dekar başına alınan verim geçen yıla oranla yarı yarıya azaldı.

Geleneksel olarak her bahar rengarenk gülleriyle dikkat çeken bölgedeki gül üretimi, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük darbe aldı. Normalde dekar başına 600-700 kilogram arasında alınan gül verimi, bu yıl 150-200 kilograma kadar geriledi.

Burdur Gölü'nün çevresindeki tozlaşmayı önlüyor

Burdur Gölü çevresindeki yaklaşık 400 dekarlık alanda devam eden gül üretimi, bölge ekonomisi için önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor. Gül üretimi, su tasarrufu sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Mısır ve yoncaya oranla yüzde 75 daha az su tüketen gül, aynı zamanda Burdur Gölü'nün çevresindeki tozlaşmayı da önleyerek çevreye katkı sağlıyor.

Ancak bu yıl yaşanan don olayları nedeniyle gül tomurcuklarının olgunlaşmasında ciddi sorunlar yaşandığını belirten Lisinia Proje alanı sorumlusu ve gül üreticisi Öztürk Sarıca, üretimin beklentilerin oldukça altında kaldığını söyledi.

Gül üretimindeki düşüş, gül yağı üretimini de olumsuz etkiledi. Geçen yıl litre başına 11-12 bin euro arasında değişen gül yağı fiyatlarının bu yıl yüzde 40 oranında düşerek 7-10 bin euro seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Bu durum, ekonomik olarak bölge üreticilerini zorlayacak gibi görünüyor.

"Tomurcukların gelişimi tamamen durdu"

Sarıca, "Özellikle son yaşanan donlar nedeniyle dekarda yaklaşık 600 ile 700 kilograma kadar aldığımız gül verimi şu anda 150 ile 200 kilograma kadar düşecek gibi görünüyor. Donlar ile birlikte tomurcukların gelişimi tamamen durdu ve don aldı. Dolayısıyla bahçelerde eski görselimiz olmasa da gülü toplamak durumundayız" dedi.

Sarıca, Türkiye ekonomisine çok ciddi bir katkısı olduğunu açıklarken "Yaklaşık 400 dekarlık bir alanda biz şu anda gül üretimi yapıyoruz. Bunun yanında gül ekoturizmi ile birlikte ekonomimize destek olmaya çalışıyoruz. Gül yağının tamamı yurt dışına ihraç ediliyor. Hem gül üretiminin yaşanan donlardan dolayı düşmüş olması hem de gül fiyatlarının düşük seyredecek olması ekonomik anlamda yöre insanını, göller yöresindeki gül üreticilerini biraz etkileyecek görünüyor" şeklinde konuştu.