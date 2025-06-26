Küresel pamuk tedarik zinciri İzmir’de buluştu

Pamuk sektörünün geleceğine yön vermeyi amaçlayan Better Cotton 2025 Konferansı Swiss Otel İzmir’de gerçekleştirildi. 20 farklı ülkeden gelen 370’i aşkın katılımcı, pamuk tedarik zincirinin tüm halklarını temsilen etkinliğe katıldı. Better Cotton’ın Türkiye’deki stratejik ortağı olan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği‘nin (IPUD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, doğal kaynakları korumanın önemine değinerek “Toprak hayattır” dedi.

Better Cotton’ın Türkiye’deki stratejik ortağı olan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), konferansa Yönetim Kurulu Üyeleri ve uzman kadrosuyla katıldı. IPUD standında, derneğin yürüttüğü eğitim programları, saha çalışmaları ve iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi. Katılımcılarla teknik içerikli deneyim paylaşımı yapıldı.

"Tüketici değişirse üretici de değişir"

Bu yıl “Her şey çiftçiyle başlar” temasıyla gerçekleştirilen konferansta, tarımda dönüşümün çiftçiden başlaması gerektiği vurgulandı. Etkinlik boyunca iklim değişikliğiyle mücadele, çiftçilerin üretimdeki rolü, onarıcı tarımın yaygınlaştırılması, kadın emeğinin görünürlüğü, işçi hakları, tedarik zincirinde adalet ve dijital izlenebilirlik gibi konular geniş bir çerçevede ele alındı. Konferans’ta üretimden tüketime kadar tüm süreçlerin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Konferansta konuşan IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, Türkiye’de onarıcı tarımın henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını belirterek, dönüşümün başarısının tüketici davranışlarına bağlı olduğuna dikkat çekti. Kayhan, su kıtlığı ve toprak kirliliğine değinerek, toprak sağlığının yeniden tesisi için onarıcı tarımın kritik rol üstlendiğini ifade etti. "Eğer tüketici değişirse, üretici de değişir" diyen Kayhan, markaların pazarlama bütçelerinde sürdürülebilirliğe daha fazla alan açarak bu sürece ivme kazandırabileceğini söyledi.

Saha deneyimiyle bilgi paylaşımı

Konferans kapsamında gerçekleştirilen teknik saha gezilerinde, IPUD Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tanman, Söke’deki çiftliğinde uyguladığı toprak koruma ve su yönetimi pratiklerini katılımcılarla sahada paylaştı. Uçak Tekstil tesislerindeki saha gezisinde ise IPUD Eğitim ve Kapasite Geliştirme Yöneticisi Mehmet Faik Yersel tarafından gerçekleştirilen sunumda; minimum toprak işleme, örtü bitkileri kullanımı ve kimyasal girdilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar aktarıldı.

Sosyal boyut ve gelecek vizyonu

Konferansta yalnızca teknik konular değil, pamuk üretiminde toplumsal eşitsizlikler de ele alındı. Kadınların pamuk üretiminde yüzde 60-80 oranında yer almalarına rağmen toprak mülkiyetinde ve karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmemeleri, önemli bir sorun olarak öne çıktı. Ayrıca, çiftçilerin topladığı verilerden doğrudan fayda sağlayamaması, izlenebilirlik sistemlerinin daha kapsayıcı ve çiftçi odaklı tasarlanması gerektiğini gösteren önemli bir gündem maddesi oldu.

Better Cotton tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun önümüzdeki 12 ay içinde onarıcı tarım alanında resmi standart haline gelmeyi hedeflediği belirtildi. Bu adım, zararı azaltmanın ötesine geçerek doğrudan çevresel restorasyon sağlayan bir yaklaşımın küresel ölçekte yaygınlaşmasını hedefliyor.