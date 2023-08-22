Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı tarımda büyük rol oynayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve Türkiye Yüzyılı’nın yıldız projelerinden biri olan Mardin – Ceylanpınar Ana Kanalı ile Şanlıurfa’nın; Akçakale, Harran, Ceylanpınar, Viranşehir, Mardin’in ise Kızıltepe, Derik ve Nusaybin ilçelerinde toplam 249 bin 43 hektar alanın sulanması sağlanacak. Hâlihazırda bu sahanın 70 bin futbol sahası ölçülerine denk gelen 50 bin 261 hektarlık kısmı sulamaya açıldı.

Öte yandan Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa Tünelleri vasıtasıyla aldığı suyu, sulama mevsimi dışında kanal sonunda bulunan pompa istasyonu ile Mardin Depolaması’na iletecek. Halen inşaatı devam eden Mardin Depolaması 135 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olacak. Mardin Depolaması’nda sulama mevsimi dışında depolanan sular, sulama sezonunda yaklaşık 83,5 bin hektar sahanın sulanması maksadıyla kullanılacak.

Bu şekilde, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı bu sahanın da sulanmasını sağlamış olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 221 kilometre uzunluğa sahip Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı’nın, dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa tünelleri vasıtasıyla aldığı suyu, Şanlıurfa ve Mardin’in topraklarıyla buluşturduğunu belirtti.

Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı’nın, ‘GAP’ın atardamarları’ olarak nitelendirilebileceğinin altını çizen Bakan Yumaklı, “Tesisin 4 etabından biri olan Yukarı Harran Ana Kanalı’nın saniyede 200 metreküp su geçirme kapasitesine sahip olan debisi, Kızılırmak Nehri’nin mart ayı ortalama akış debisine denk geliyor” dedi.

Tesis üretimi şaha kaldıracak

Bakan Yumaklı, “Bu alanlara ek olarak Şanlıurfa’nın doğusundaki Yukarı Harran ve Harran ana kanalları arasında kalan kısım da Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı vasıtasıyla sulanacak. İnşa ettiğimiz bu tesis, topraklarımıza can suyu olacak, üretimimizi şaha kaldıracak . Türkiye Yüzyılı’nın yıldız projelerinden biri olan tesis ülkemizin zenginliğine zenginlik katacak” dedi. Bakan Yumaklı, kendi kulvarında dünyanın beşinci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin de kısa süre içinde elektrik üretmeye başlayacağını söyleyerek, “Ülkemizi yıldız projelerle buluşturmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.