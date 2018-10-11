Marmarabirlik 52 bin ton ürün alacak

11 Ekim 2018

Marmarabirlik’in 52 bin ton ürün almayı hedeflediği, 2018/2019 ürün alım kampanyası, 12 Ekim Cuma günü başlıyor. Başkan Asa, “Son günlerde üründe artan kararma nedeniyle ortaklarımızdan gelen yoğun talepler değerlendirildi. Üreticimizi mağdur etmemek için 12 Ekim 2018 Cuma günü ürün alımlarına başlanılmasına karar verilmiştir” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 10 Eylül’de başlayan rekolte beyan alımlarında 64 bin tonlara ulaştığını söyledi. Rekolte beyan alımlarının 15 Ekim’de sona ereceğini hatırlatan Başkan Asa, “Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantı da, rekolte beyan alımlarının 70 bin tonlarda gerçekleşeceğini öngörülmektedir. Marmarabirlik olarak alım planımızı 52 bin ton olarak belirledik. Gelen rekolte beyanlarını değerlendirdiğimizde, her kooperatifin alım miktarları belirlenmiş olup, ortak bazında yapılacak alımlara ilişkin usul ve yöntemler kooperatif yönetim kurulları tarafından belirlenecektir” şeklinde konuştu. Başkan Asa, Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile yaptıkları toplantıda tavan barem 18 dane, taban barem 380 dane olmak üzere alım yapma kararı aldıklarını duyurdu. Hidamet Asa: “Stoklarımızda geçtiğimiz yıldan orta ve ince dane fazlasıyla bulunmaktadır. 380 kalibreden daha ince olan ürünü yağlık olarak değerlendirilecektir. Yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımızın olması sebebiyle, yağlık fiyatlarının da iyi olacağını şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.

Ürün alım fiyatları haftaya açıklanacak

Uzun zamandır yağış olmamasından kaynaklı kuraklığın yaşandığına işaret eden Hidamet Asa, bu nedenle çiftçilerin hasat için beklemesi gerektiği çağrısında bulundu. Asa: “Aksi takdirde üreticilerimizin ürünü birkaç barem alta kaymış olacak ve fiyat kaybına uğrayacaktır” değerlendirmesini yaptı. Hidamet Asa şu bilgileri verdi: “Bölgelerdeki rekolte durumu, kooperatiflerimizin tahmini alacağı miktar, depo kapasitesi, piyasa koşullarını da değerlendirdik. Zor bir yılda üreticimiz mağdur edilmeyecektir. Marmarabirlik Yönetim Kuruluna güvensinler.” Asa, önümüzdeki hafta Marmarabirlik Yönetim Kurulunun yapacağı toplantıyla, ürün alım fiyatlarının da açıklanacağını duyurdu.