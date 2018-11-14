Marmarabirlik’ten 110 milyon TL’lik ödeme

14 Kasım 2018

BURSA - Marmarabirlik bir taraftan ürün alımlarına devam ederken, diğer taraftan da açıklanan ödeme planı çerçevesinde ürün bedellerini ödüyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “15 Kasım’da yapılacak olan ikinci dilim ödemelerle, 9 Kasım’a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60’ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon TL ödeme yapılmış olacak” dedi.

Asa, 2018-2019 ürün alım kampanyasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ortaklarımızdan alınan 33 bin ton ürünün, 18-23 dane arasındaki miktarı yüzde 26’dır. Bu kalibrelere 24-26 dane arasındaki ürün dahil edildiğinde toplamda yüzde 50’yi bulmaktadır. Marmarabirlik alımlarının iri kalibre oranının yüksek olduğunu görmekteyiz” dedi. Hidamet Asa, “Gemlik 2.3 bin ton, Mudanya 10 bin ton, Erdek 1.7 bin ton, Orhangazi 2.7 bin ton, İznik 10 bin ton, Edincik 3.9 bin ton, Mürefte 1.7 bin ton, Marmara Adası 54 ton, ürün alımı gerçekleştirilmiştir. 18-20 dane arası en yüksek miktarda ürün alımı yapan Mudanya Kooperatifimizdir. Rakamlara bakıldığında iklim koşulları ve çeşitli bitkisel hastalıklar nedeniyle, bölgesel değişikliklerin, her kooperatifin dinamiklerinin farklı olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.

Üreticilerden azami teslimat miktarlarının arttırılması yönünde talepler geldiğinden de bahseden Hidamet Asai sözlerini şöyle sürdürdü: “Azami teslimat miktarından olumsuz yönde etkilenenler, 5 yıllık ürün teslimat ortalaması çok az ve rekolte beyanını da çok yüksek olan ortaklarımızdır. Marmarabirlik alım planı bir sekteye uğramadan aralıksız olarak planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu da, alım hedefine doğru ulaşacağımızı göstermektedir.”

Hidamet Asa, ayrıca “Kendi öz kaynakları ile ayaklarının üzerinde duran bir kurum haline gelen Marmarabirlik’e sahip çıkalım. Piyasada tek alıcı olan Marmarabirlik’e destek olalım” çağrısında bulundu.