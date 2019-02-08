Marmarabirlik’ten gübre ve ilaç desteği

08 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmarabirlik, ağaç bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik ortaklarına destekte bulunacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa,”2010 yılından bu yana üreticilerimize gübre ve ilaç desteği devam etmektedir. Bir taraftan ürün alım bedelleri ödenirken, diğer taraftan da ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç desteği sağlanacak. Döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyatlardaki değişkenlik nedeniyle, üreticilerimizin zarar görmemesi için bu yıl klasik kompoze gübre yerine; organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtılacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki hasat döneminde teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere, Marmarabirlik ortaklarına 58 milyon TL kredi limiti tahsis etti” dedi.

Başkan Asa, belirlenen kredi limitlerinin ortakların kooperatiflerine 2016/2017, 2017/2018 ve 2018/2019 zeytin alım kampanyasında teslim ettikleri toplam zeytin miktarının 1/3’ü oranında ve kilogram başı 1 TL/Kg olarak hesaplanacağını söyledi. Son üç yılın ürün alım döneminde rekolte beyanının yüzde 50’sini kooperatife teslim eden ortaklara ek olarak kredi tahsis edileceğini duyuran Hidamet Asa, “Vadesi 31 Aralık 2019 tarihine olmak üzere sabit fiyatla üreticilerimize verilecek gübre desteği için faiz işletilmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Faiz oranlarından üreticilerin olumsuz etkilenmemesi istediklerini vurgulayan Hidamet Asa, “Ayrıca ortaklarımızın en önemli girdilerinden, bordo bulamacı, bakır sülfat (göztaşı) ve insektisitler olmak üzere zirai ilaç dağıtımı da yapılacaktır. Ortaklarımız, son dilim ürün bedeli alacaklarına mahsuben gübre ve zirai ilaç alabileceklerdir” ifadelerini kullandı. Başkan Asa, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.