Matlı’dan hayvancılık işletmelerine müjde

24 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, önerdikleri “Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektrik enerjisinin, sanayi tipi elektrik enerjisine çevrilmesi ve bedelin bu şekilde hesaplanması” konusunda çalışma başlatılacağını duyurdu.

Özer Matlı “Hayvancılık işletmelerinin en büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturan enerji konusu, inanıyorum ki yakın bir zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın talimatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile TOBB`un girişimleriyle çözüme kavuşturulacak. Sektörün en önemli sıkıntılarının başında gelen enerji maliyetleri konusunda ilk adımının TOBB tarafından organize edilen Türkiye Ekonomi Şûrası`nda atılması da çok önemli. Ayrıca sürü yönetici arkadaşlarımızın prim ödemeleri ve emeklilik süreçleriyle ilgili olarak da yaşadıkları sorunların, şubat ayı içerisinde TOBB tarafından düzenlenecek sektörel toplantılarda çözüme kavuşturulma ihtimali de oldukça yüksek. Bizlerin burada bulunmasının en temel sebebi; üreticilerimizin, sanayicilerimizin ve sektörün problemlerini, sonuç odaklı yaklaşımlarla çözüme kavuşturmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TOBB tarafından ortak çalışma yürütülmesine ve konunun alt yapısının hazırlanarak, ilgili mevzuat değişikliklerinin yapılması yönünde gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.