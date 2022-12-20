Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Lamas limonunda bu sezon 30 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçedeki yaklaşık 5 hektarda yetiştirilen ve 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi verilen Lamas limonu için Koyuncu Mahallesi'ndeki bahçede hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, üreticilerle dalından topladığı limonları sandıklara yerleştirdi.

Pehlivan, kentin narenciye üretim merkezi olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki narenciyenin yüzde 25'i Mersin'de yetişiyor. Türkiye genelindeki 1,5 milyon ton limonun 800 bin tondan fazlası da yine ilimizde üretiliyor. Lamas limonunun yaklaşık yüzde 65'i kentimizde üretiliyor. Lamas limonu hem üreticiler hem de ülke ekonomisi için önemli." diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de üründe yaklaşık 30 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Hasada Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da katıldı.