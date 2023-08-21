Narenciyede rekolte yüksek, destek artarsa ihracatta 1 milyar dolar aşılır

Ziya İPEK

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da 1 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmak için DFİF kaynaklı desteğin artırılması gerektiğine işaret etti. Tarım sektörünün istihdam, gıda güvenliği ile ülke ekonomisine katkı sağlamada önemli bir rolü olduğunu, çiftçinin üretimden ayrılmaması için desteklenmesinin şart olduğunu bildiren Doğan, narenciye üretimine verilecek desteğin Türkiye’nin dış ticaret dengesine de pozitif yansıyacağına dikkat çekti.

“Ton başına 2 bin lira tutarında destek verilmeli”

Ağustos sonunda limon, eylül içinde erkenci mandalina, ekimde ise greyfurt ve portakal hasadının başlayacağını kaydeden Doğan, geççi tabir edilen türlerden dolayı narenciye hasadının mayıs ayına kadar yaklaşık 8 ay sürdüğünü bildirdi. Hasada sayılı günler kala ne tüccarın ne de ihracatçının finansman sıkıntısından dolayı alım yaptıklarını anlatan Doğan, “Bankalar yeterli düzeyde kredi vermedikleri için narenciye alımı yapacaklar büyük sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda hasat öncesi tüccar sahaya iner alım yapardı, bu sene ses yok” dedi. Akaryakıta gelen zamlar ve işçilik maliyetlerinin üreticiyi zorda bıraktığına dikkat çeken Doğan, ton başına 2 bin lira destek verilmemesi halinde çiftçinin ve tüccarın çoğunluğunun büyük sıkıntı yaşayacağını sözlerine ekledi.

“1 milyar dolarlık hedefi aşmak için DFİF artırılmalı”

2022 yılında narenciye ihracatından 905 milyon dolar gelir elde edildiğini anımsatan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise hasat, budama ve paketleme ile binlerce kişiye istihdam sağlayan narenciyede; 1 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmak için DFİF kaynaklı desteğin tüm narenciye çeşitleri verilmesini istedi. Bu yıl iklim koşullarının iyi olmasından dolayı narenciye çeşitlerinin genelinde verimli bir yıl olduğunu ifade eden Doğru, geçen yıl 1 milyon 940 bin ton narenciye ihracatı gerçekleştiren ülkemizde, bu yıl ihracatının desteklenerek narenciyenin ülkemize daha fazla döviz getirmesinin sağlanabileceğini bildirdi.