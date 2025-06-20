Rusya, 1 Temmuz'da başlayacak sezonda 45 milyon ton buğday ihraç etmeyi planlıyor

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, 2025/26 sezonunda buğday ihracatının 45 milyon tonu bulmasının beklendiğini açıkladı.

Rus haber ajansı Izvestia'ya konuşan Bakan Lut, önümüzdeki sezonda buğday ihracatının 45 milyon ton seviyesine ulaşmasının planlandığını söyledi. 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan 2024/25 sezonunda ise toplam tahıl ihracatının yaklaşık 53 milyon ton olduğunu ve bunun 44 milyon tonunun buğdaydan oluştuğunu ifade etti.

2024 yılı itibarıyla buğday rekoltesinin 82,6 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini belirten Lut, 2025’te bu rakamın 90 milyon tona çıkmasının beklendiğini de vurguladı.

Yeni sezonda toplam tahıl ihracatının 53 ila 55 milyon ton aralığında olacağını kaydeden Lut, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatındaki küresel payını artırmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Bu hedefler, küresel gıda tedarik zincirinde Rusya’nın rolünü pekiştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.