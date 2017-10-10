Safkan Arap taylarından 3 milyon lira gelir

10 Ekim 2017

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen safkan Arap taylarının satışını gerçekleştirdi.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Salih Başparmak, Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle yapılan satış öncesinde, TİGEM'in ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

TİGEM'in sahip olduğu gen kaynakları ve arazi büyüklüğü, deneyimi ve teknolojisiyle sertifikalı tohum, damızlık hayvan ve safkan Arap atı üretiminde ülkenin önemli kuruluşlarından olduğunu ifade eden Başparmak, "Kurumumuzda safkan Arap yetiştiriciliği Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına dayanır. Osmanlı'dan günümüze düzenli olarak tutulan kayıtlar, soy kütükleriyle safkan Arap atı yetiştiriciliği gen kaynağı açısından dünyanın en köklü kuruluşudur." dedi.

İhalede, 2015 doğumlu 16 safkan Arap tayı satışa sunuldu. Satışı gerçekleşen 15 tay, 70 ila 450 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalı tayı, 445 bin lira ile Beyhanefe oldu. Karamustafa isimli tay, 440 bin, Bülent isimli tay da 270 bin liraya alıcı buldu. İhalede, Demirmünir isimli tay da 70 bin liraya satıldı.

Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilerek satışa çıkan 16 taydan 15'i alıcı bulurken, tayların satışından toplam 2 milyon 980 bin lira gelir elde edildi.

Kaynak: AA