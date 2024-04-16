Sezonun ilk taze soğanının kilosu 14 liradan satılıyor
Türkiye’nin soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü turfanda hasatla karşılayan Adana’da taze soğanın kilogram fiyatı sebze halinde en düşük 14 liradan en yüksek ise 18 liradan işlem görüyor. Turfanda patatesin kilogram fiyatı ise 18 lira ile 22 lira arasında satılıyor.
Ziya İPEK
Adana’da iklim şartlarının ılıman geçmesinden dolayı soğan hasadı bayram öncesinde başlamıştı. Adana’da 25 bin dekarlık alanda 100 bin ton dolayında soğan üretimi gerçekleştiriliyor. Dekar başı 4 ton dolayındaki verim ise 6-7 tona kadar ulaşabiliyor.
Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde meyve ve sebzelerin günlük piyasa fiyatları 15 Nisan Pazartesi günü itibarı ile şöyle oldu; Bakla 20-25 lira, Brokoli 25-30 lira, Sivri biber (sera üretimi) 45- 55 lira, Dolmalık biber 45-55 lira, Çarliston biber 40-50 lira, Kapya biber 50-65 lira, Salkım domates 25-30 lira, Cherry domates 35-45 lira, Antalya üretimi domates 20-28 lira, Kabak 10-15 lira, Karnabahar 10-15 lira, Kereviz15- 20, Fasulye 50-60, Sarı havuç 8-12 lira, Siyah havuç 8-12 lira, Beyaz lahana 4- 7 lira, Siyah lahana 4-8 lira, Ispanak 9- 15 lira, Mantar 70-85 lira, Maydanoz (Çuval) 250-300 lira, Marul (düz) 15-20 lira, Aysberg marul 15-20 lira, Kıvırcık marul 15-20 lira, Lolorosso marul 20-25 lira, Nane (adet) 3-5 lira, Patates 10-16 lira, Kemer patlıcan 12-18 lira, Topak patlıcan 10-16 lira, Pancar 6-10 lira, Pırasa 8-12 lira, Roka (adet) 3-6 lira, Salatalık 5-10 lira, Sarımsak (kuru) 80- 110 lira, Beyaz soğan 9- 14 lira, Kırmızı soğan 28-35 lira, Taze patates 18-22 lira, Taze beyaz soğan 14-18 lira.