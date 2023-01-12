Sinan Purcu: Gözümüzü gökyüzüne diktik bekliyoruz

Emel YİĞİT

DÜNYA TARIM SORUYOR

Kuraklık sizi nasıl etkiledi?

Kırşehir'in yüzde 90'ı kuru tarım. Tahıl ekimi yapıyoruz. Arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi ürünlerin kışa güçlü girmeleri için güz yağışı almaları gerekiyordu. Almayınca çimlenme gecikti. Ş u anda bitki zayıf durumda. Tahıl ürünlerinde verim kaybı kaçınılmaz. Şimdi bahar ekimi de var, nohut mercimek mısır ayçiçeği. Bunlarda da yağış önemli. Bitkinin gelişmesi için nem ve yağış gerekiyor. Yağış yeterli olmadığı için zayıf olacak.Sulu yerlerde maliyet artacak. Nem az olduğu için metrekareye bir bardak gerekiyorsa bu sefer üç bardak su vermemiz gerekecek. Zaten enerji harcamaları da yüksek. Bu da maliyetleri artırıyor.Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Gözümüzü gökyüzüne diktik bekliyoruz.

Verim kaybı ne kadar olur?

Eğer yağış olmazsa maliyetler ve dolayısıyla fiyatlar artacak bu da tüketiciye yansıyacak. Verim kaybının en az yüzde 25- 30 olacağını tahmin ediyorum. Ama bu yağışa bağlı. Meteorolojiye bakıyoruz ve korkuyoruz.

Nasıl bir üretim süreci öneriyorsunuz?

Çiftçinin yaşam şartları çok zor. Ahıra girip çıkmak, tarlada çamurla mücadele etmek kolay değil. Biz yapıyoruz, bizde toprak sevgisi var. Ama üreticinin ürününün para etmes, girdi maliyetlerinin stabilize olması, alım garantisi lazım.