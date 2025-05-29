SuperFresh’in 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesinde ilk bezelye hasadı yapıldı

SuperFresh’in 2022 yılında başlattığı “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamında üretim yapan çiftçiler, bu yılın ilk bezelye hasadını gerçekleştirdi. Proje, tarımda kadın üreticilerin desteklenmesini amaçlıyor.

İzmir Tire’deki hasatta, kadın çiftçilerin yanı sıra Besler CMO’su Gülizar Öcal Doğan, projenin paydaşlarından Tabit kurucu ortağı Tülin Akın ve projede yer alan ziraat mühendisleri yer aldı.

"Kadın çiftçilerimizin emeklerini taçlandırıyoruz"

Hasattan toplanan bezelyeler, fabrikaya geldikten sonra yaklaşık 3 saat içerisinde -40 derecede IQF tekniğiyle şoklanarak tek tek donduruldu.

Bezelyeler, "Ege’den Hasat" etiketli ambalajlarda haziran ayı başında raflardaki yerini alacak. Ambalajların üzerinde, Tarımın Kadın Yıldızları’nın ilham veren hikayelerine de yer verilecek.

Besler’in CMO’su Gülizar Öcal Doğan, tarım alanında fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle hayata geçirdikleri Tarımın Kadın Yıldızları projesine dair şu açıklamalarda bulundu:

"Tarımın Kadın Yıldızları projesi, bize sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğinin dönüştürücü gücünü gösteriyor. ‘Ege’den Hasat’ etiketli ürünümüzle, dondurulmuş gıda kategorisinde bir ilk olarak sosyal sorumluluk projemizin ürettiği somut değeri tüketicilerimizle buluştururken, kadın çiftçilerimizin güçlenerek ilerledikleri bu yolculuğu ve emeklerini de taçlandırıyoruz."

"Yenilikçi modülleri hayata geçiriyoruz"

Doğan ayrıca, yılda 1500 kadın çiftçiye erişecek şekilde, finansal okuryazarlık, girişimcilik gibi yenilikçi modülleri hayata geçirdiklerini de kaydetti:

"2022 yılında hayata geçirdiğimiz Tarımın Kadın Yıldızları Projesi’nde 3 yıllık hedefler belirlemiştik. Bu hedefleri 1 yıl içerisinde tamamladık. Yılda 1500 kadın çiftçiye erişecek şekilde, finansal okuryazarlıktan ekolojik okuryazarlığa, girişimcilikten yapay zekâya kadar yenilikçi modülleri hayata geçiriyoruz.

Türkiye’nin en büyük zirai hammadde tedarikçi şirketlerinden biri olarak en önemli paydaşlarımız olan çiftçilerin yaklaşık yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Bu güçlü potansiyel, projemizi daha ileriye taşımak için bize cesaret veriyor."

"Hedefimiz toplumsal dönüşüme tarım üzerinden katkı sunmak"

Tabit’in kurucu ortağı Tülin Akın ise kadınlarom tarım iş gücünde hep olduklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Kadınlar tarım iş gücünde hep vardı, ama isimleri yoktu. SuperFresh’le bu katkıyı görünür hale getirmek ve kadın çiftçileri güçlendirmek için yola çıktık.

Eğitim içeriklerimizi güncel ihtiyaçlar odağında dijital araçlar ve uygulamalı eğitimlerle devamlı geliştiriyoruz. Hedefimiz toplumsal dönüşüme tarım üzerinden katkı sunmak.”