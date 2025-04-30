Süt endüstrisi Antalya’da bir araya gelecek

Ulusal Süt Konseyi’nin ev sahipliğinde 20-23 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Ulusal Süt Zirvesi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek dijital dönüşümden ihracat stratejilerine kadar geniş bir yelpazede süt endüstrisinin geleceğini tartışmaya açacak.

500’den fazla katılımcı, 40 konuşmacı ve 100’ün üzerinde firmanın yer alacağı zirve, sektördeki en son gelişmeleri paylaşarak ulusal ve uluslararası iş birliklerini teşvik edecek. Yerel Güç, Küresel Vizyon temasıyla sektörün en büyük buluşma noktası olan Ulusal Süt Zirvesi’nde, sektörün bugünü ve yarını sektörün tüm bileşenleriyle ele alınacak.

Kadınların süt sektörüne katkıları ön plana çıkarılacak

Ulusal Süt Zirvesi'nde ele alınacak başlıca konular arasında süt endüstrisinde dijital dönüşüm ve otomasyon, küresel pazarlara açılma stratejileri, global markalaşma yolunda patent, coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin önemi yer aldığını kaydeden Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can, “Tüketici eğilimleri, marka değeri yaratımı gibi konuların yanı sıra, yenilikçi ürünler ve yeni nesil beslenme trendleri de masaya yatırılacak. Zirvede, çiftlikten bardağa uzanan süt değer zinciri, verimlilik artırma yöntemleri ve atık azaltma stratejileri tartışılırken, süt ve süt ürünlerinde katma değer yaratma sürecinde ambalajın rolü de ele alınacak. İklim değişikliğinin süt hayvancılığına etkileri ve hayvan refahı konularına da odaklanılacak zirvede, başarılı kadın üreticilerin sektördeki yeri ve kadınların süt sektörüne katkıları ön plana çıkarılacak. Tüketici güvenliği, sosyal medya ve kriz yönetimi stratejileri, yem sanayisinin hayvan besleme üzerindeki rolü ve metabolik açıdan süt ürünleri hakkında bilimsel gerçekler de zirvede konuşulacak başlıca konular arasında yer alıyor” dedi.