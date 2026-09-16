Sütte yeni dönem: Şekere sınır, glukoz ve fruktoz şurubuna yasak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle içme sütlerinin yağ sınıflandırmasından şeker oranına, aroma kullanımından etiketlerdeki “doğal” ifadesine kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemenin gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Sütlerde yağ sınıflandırması değişti

Düzenlemeyle “süt bazlı içecek” tanımı tebliğden çıkarıldı. Daha önce “miktar olarak son üründe en az yüzde 50 oranında içme sütü içeren içecek” şeklinde tanımlanan bu kategorinin piyasada kullanılmadığı belirtildi.

İçme sütlerinin yağlılık sınıflandırması da yeniden düzenlendi. Buna göre sütler “tam yağlı”, “yağlı”, “yarım yağlı” ve “yağsız” olarak sınıflandırılacak.

Daha önce bu kategorilere girmeyen ve etiketlerinde yağ miktarı yüzde olarak belirtilerek satışa sunulan ara yağ sınıflandırmaları kaldırıldı. Belirlenen dört sınıf dışında içme sütlerinde farklı bir yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı.

İlave şekere yüzde 5 sınırı

Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına ilk kez alt sınır getirildi. Buna göre çeşni oranı kütlece en az yüzde 1 olacak.

İçme sütlerine ilave edilebilecek şeker miktarı ise kütlece en fazla yüzde 5 ile sınırlandırıldı. Ürünün toplam şeker oranı da en fazla yüzde 9,5 olabilecek.

İçme sütlerine eklenebilecek şeker türleri yarı beyaz şeker, beyaz şeker ve ekstra beyaz şekerle sınırlandırıldı.

Glukoz ve fruktoz şurubu eklenemeyecek

Yeni düzenlemeyle içme sütlerine sakkaroz dışında glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesinin önüne geçildi.

Aroma verici madde kullanımına da sınırlama getirildi. İçme sütlerinde aroma verici olarak yalnızca “doğal aroma vericiler” kullanılabilecek.

Her süt “doğal” olarak satılamayacak

Tebliğle ambalajlarda kullanılan “doğal” ifadesine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.

Buna göre yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde “doğal” ifadesi kullanılabilecek. Bu ifadeyi taşıyan ürünlerde katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici veya başka bir ilave bileşen bulunamayacak.

Laktozsuz veya laktozu azaltılmış içme sütlerinin etiketlerinde ise “doğal” ifadesinin kullanılmasına izin verilmeyecek.

İşletmelere 31 Mart 2027'ye kadar süre

Tebliğin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmelerine yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.

Bakan Yumaklı, düzenlemelerin tüketicilerin yanıltılmasının engellenmesi, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.