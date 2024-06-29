Tarım Kredi’de kapasite artacak, fiyatlar düşecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darım'la ve yönetim kurulu üyeleriyle birliğin geçen yıl bünyesine kattığı Sivas Teknik Tarım Hayvancılık A.Ş’yi (SİVTAŞ) ziyaret etti. Yem fabrikası ile yoğurt, pastörize süt, ayran, kaşar, lor ve tereyağı üretilen tesiste üretim alanlarını gezen Aydın, bilgi aldı. Aydın, Sivas’ın tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu belirterek, 2019- 2020 yıllarında belediye ve il özel idaresinin burada ortak bir projeyle hem yem hem de süt işletme fabrikası kurduğunu söyledi.

Fabrikanın Tarım Kredi tarafından işletilmesi halinde daha işlevsel olacağı düşüncesiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu burasını bünyelerine kattıklarını ifade eden Aydın, “Biz hem yem hem süt konusunda Türkiye’de iddialı gruplardan biriyiz. Şirket halen SİVTAŞ adıyla devam ediyor. Gerekli prosedürlerin ardından buradaki Tarım Kredi Süt, Denizli’deki süt şirketimizin bir şubesi olacak. Yem fabrikası da bizim şirketimizin Sivas şubesi olacak. Fabrikada yıllık 40 bin ton süt, 120 bin ton civarında da yem üretiliyor. Lojistik bakımdan Doğu Anadolu için yem tedariki konusunda büyük önem taşıyor” dedi.

“Ekonomik, kaliteli ve güvenilir ticarete vesile oluyoruz”

Aydın, Tarım Kredi’nin ülkedeki tarım ve hayvancılık ekosistemindeki önemine dikkati çekerek, “Her adımımızda ülke tarımına katkıda bulunan, hem üreticinin hem de tüketicinin faydasını sağlamak üzere çalışan bir yapıyız. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi regüle etme görevi yapıyoruz. Bu yönüyle Türkiye’deki tek kuruluşuz. Daha ekonomik, kaliteli, nitelikli ve güvenilir ticarete vesile olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kapasiteyi 40 bin tona çıkaracağız”

Aydın, “Önümüzdeki süreçte 6 bin ton kapasiteli 3 yeni silo yatırımı yaparak tesis depolama kapasitesini de artırmış olacağız. Günlük 22 ton süt işleme kapasitesine sahip bu tesisin üretim kapasitesini bu yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla günlük 40 tona çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Aracıyı ortadan kaldırdı

maliyeti düştü Kuruluşun bünyesine kattığı Afyonkarahisar’daki Oruçoğlu Yağ Fabrikasına ilişkin de bilgi veren Aydın, şunları söyledi; “Daha önce 9 fason işletmeyle çalıştık. Hem lojistik masraflar hem de zamansal kısıtlarla karşılaştık. Fabrikanın Tarım Kredi bünyesine katılmasıyla bunu tek bir yerde topladık ve çok sayıda istihdama vesile olduk. Aracıyı ortadan kaldırdığımız için daha maliyeti uygun üretime katkı sağlamış oluyoruz.” Aydın, 2022 yılı verilerine göre Tarım Kredi’nin 3 şirketinin İSO 500 listesinde bulunurken bunların yanına yağ ve süt alanında 2 şirketin daha eklenerek son listede şirket sayılarının 5’e yükseldiğini sözlerine ekledi.