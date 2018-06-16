Tarım kredileri 100 milyara yaklaştı

Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 100 milyar liraya yaklaştı.

Bankacılık sektörü, pek çok alanda stratejik konumda olan tarıma desteğini sürdürüyor. Özellikle "tarım bankacılığı" konsepti ile çiftçilere özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankalar, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle çiftçinin yanında yer alıyor.

Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için "ön ödemesiz", "hasatta öde" ve "esnek ödeme" gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

Tarım kredi bakiyesi 4 ayda 7,4 milyar lira arttı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 86 milyar 197 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın nisan sonunda 93 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Böylece sektörün tarım kredi bakiyesi, 4 aylık dönemde 7 milyar 363 milyon liralık artış gösterdi.

Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 8,5'lik artışa işaret etti.

Tarım sektöründeki 93,6 milyar liralık kredi bakiyesinin 24 milyar 263 milyon lirası kısa vadeli, 66 milyar 576 milyon lirası orta ve uzun vadeli, 2 milyar 721 milyon lirası ise takipteki kredilerden oluştu.

Bankalardan balıkçılık sektörüne 2,2 milyar liralık destek

Balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 2017 sonunda 2 milyar 31 milyon lira olurken, nisan sonu itibarıyla bu tutar 2 milyar 161 milyon liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana geçen 4 aylık süreçte balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 130 milyon lira arttı.

Balıkçılık sektörü kredi bakiyesinin 808 milyon lirasını kısa, 1 milyar 284 milyon lirasını orta ve uzun vadeli, 69 milyon lirasını da takipteki krediler oluşturdu.

Yıllar itibarıyla tarım sektörüne kullandırılan toplam nakdi kredi bakiyesi (bin TL) şöyle: