Tarım Kredi’nin ISO 500’deki şirket sayısı 6’ya yükseldi

Tarım Kredi Grubu, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı ISO 500 listesinde konumunu koruyor. Tarım Kredi, ISO 500 listesinde 2022 yılında 3 şirketle yer alırken, 2023’te bu sayı 5’e, 2024 itibarıyla ise 6’ya yükseldi.

Tarım Kredi Grubu'nun listede yer alan şirketleri

Grubun listede yer alan şirketleri ve sıralamaları şu şekilde:

- TK Yem San. ve Tic. A.Ş. - 130

- Gübre Fabrikaları T.A.Ş. - 229

- TK Süt Ürünleri A.Ş. - 245

- TK Tedarik ve Üretim A.Ş. - 271

- Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. - 466

- TK Yağ San. ve Tic. A.Ş. -- 493

"Sanayi alanında da önemli adımlar atıyoruz"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, grubun üretim ve sanayi alanındaki yatırımlarının meyvelerini verdiğini belirtti:

"Tarım Kredi Grubu olarak, ülkemizin tarımsal üretimini desteklemenin yanı sıra, sanayi alanında da önemli adımlar atıyoruz. ISO 500 sıralamasındaki şirket sayımızın artması, bu yöndeki stratejik vizyonumuzun ve başarılı çalışmalarımızın bir sonucudur.

Üretimden sanayiye, çeşitlilik ve kalite odaklı yaklaşımımızla ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin sadece bir kooperatif yapısı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sanayi grubu olma yolunda ilerlediğini vurguladı. ISO 500'deki bu yükselişin, grubun ekonomik büyümesine ve Türkiye ekonomisine olan katkısının da arttığının bir işareti olduğunu sözlerine ekledi.