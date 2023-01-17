Tarım ÜFE yıllık yüzde 151,03 arttı

Sektörlerde bir önceki aya göre; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,03 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,37 artış gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 309,17 ile turunçgillerde

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 82,94 ile lifli bitkiler ve yüzde 91,54 ile koyun ve keçi ile bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 309,17 ile turunçgiller ve yüzde 191,66 ile sebze ve kavun, karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 2,64 ile sebze ve kavun, karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 1,56 ile pirinç hariç tahıl, baklagil ve yağlı tohumlar oldu.