Tarım ÜFE yüzde 8,03 arttı

Buna göre, söz konusu endekste temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 102,1 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,84, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,01, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,16 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,04 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,63 artış gerçekleşti. Endekste kapsanan 87 maddeden 21'inin ortalama fiyatında azalış olurken 59'unun ortalama fiyatında artış gerçekleşti