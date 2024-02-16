Tarım ürünleri blokzincir teknolojisi ile dijitalleşiyor

Birol BOZKURT

Tarım sektörü, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Ancak tarım sektörü, aynı zamanda birçok sorunla da karşı karşıya. Üreticiler, ürünlerini pazarlamakta zorlanıyor, yatırımcılar ise tarımsal emtialara erişimde sınırlı kalıyor.

Bu sorunlara çözüm bulmak için yola çıkan Cropto, Türkiye’nin ve bölgenin ilk tarımsal varlığa dayalı kripto para platformu olarak dikkat çekiyor. Cropto, buğday, arpa, mısır ve fındık gibi önemli tarım ürünlerini blokzincir teknolojisi ile tokenize ederek, yatırımcılara tarımsal emtia yatırımı imkanı sunuyor.

Cropto’nun kurucu ortağı ve CEO’su Demir Aksoy, platformun vizyonu, hedefleri ve farklılıkları hakkında merak edilenleri anlattı. Aksoy, tarım sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını söylüyor. “Tarım sektörü ve bilgi teknolojileri sektörünün birlikte çok önemli bir rolü olduğunu gördük. Bu nedenle, tarım sektörünün dijitalleştirilmesi yoluyla tarım sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz” diyor.

Tarımsal ürünlerin dijitalleştirilmesi yoluyla hem üreticiler hem de yatırımcılar için birçok avantaj sağladıklarını belirten Aksoy, “Üreticiler, ürünlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde satabiliyor, yatırımcılar ise tarımsal emtialara erişim sağlayarak portföylerini çeşitlendirebiliyor. Ayrıca, Cropto Token’lar, fiziksel ürünlere dayalı olduğu için fiyat dalgalanmalarından daha az etkileniyor ve daha stabil bir değer sunuyor” diye konuştu.

Buğday, arpa, mısır ve fındık tokenize edildi

Cropto, şu anda dört ana tarım emtiasını tokenize etmiş ve listeledi. Bunlar; Buğday, Arpa, Mısır ve Fındık. Bu ürünlere ait Cropto Token’lar, CoinTR ve Bitlo gibi kripto para borsalarında işlem görmeye başladı.

Polygon blokzincir ağı üzerinde akıllı sözleşmeler ile çalışan ve her bir Token’a karşılık gelen fiziksel ürün rezervini kanıtlayan bir denetim raporu sunduklarını söyleyen Demir Aksoy, “Cropto Tarım Token'ları, gücünü her şeyden önce güvenli, güvenilir ve denetlenen depolarda saklanan fiziksel tarım ürünlerinden almaktadır. Cropto Tarım Token’ları dijital olarak Blokzincir teknolojisi ile oluşturulmadan önce token'lara karşılık gelen tarımsal ürünün fiziksel olarak tedariğini sağlamaktayız.

Akabinde, belli kalite şartlarını taşıyan depolarda muhafaza edilen her bir 1 kg tarımsal ürüne karşılık 1 adet token oluşturularak Cropto Tarım Token’larının yaratım süreci gerçekleşmektedir. Cropto Tarım Token’larının fiyatları ise tedarik ettiğimiz tarımsal ürünlerin fiyatları ile ilişkili oluşmaktadır ve piyasa fiyatları ile token fiyatları şekillenmektedir.

Tüm dünyada en fazla tarımı yapılan buğday, arpa ve mısır ürünlerine karşılık Cropto Buğday Token, Cropto Arpa Token, Cropto Mısır Token ve Cropto Fıntık Token’larımız, Tarımsal ürünlere yatırım yapmanın benzer siz ve güvenilir bir yolunu sunmaktadır. Aynı zamanda bu 4 ana ürüne ilaveten, pirinç, çavdar, yulaf, zeytin, pamuk, soya fasulyesi gibi 16 adet tarımsal ürüne karşılık oluşturulan Cropto Token’larımız ile başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyadaki herhangi bir insanı 7/24 tarım ürünlerine yatırım yapabilme kabiliyetine ulaştırmaktayız” diye konuştu.

“Anadolu ürünlerini dijital dünyaya tanıtacağız”

Cropto, global açılma hedefleri doğrultusunda, Anadolu’dan yetişen tarım ürünlerini dünyaya tanıtmayı planlıyor. Aksoy, “Özellikle bu dört üründe fiziksel arzımızı önemli oranda artırıp token’laştırdıktan sonra önemli global ve hacmi yüksek güvenilir borsalarda da Anadolu’dan yetişen tarım ürünlerimizi yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz” diyor. Aksoy, ayrıca faiz hassasiyeti olan yatırımcı kesimleri için de Cropto Token’larının gerçek dünya varlığına dayalı emtia token’lar kategorisinde olduğu için bir alternatif sunabileceğini belirtiyor.

“50 milyon dolar ile yatırım turuna çıkacağız”

Cropto, bu yıl içinde seri-A veya seri-A öncesi köprü yatırım turuna çıkmayı planlıyor. Cropto’nun kurucu ortağı ve CEO’su Demir Aksoy, bu konuda şunları söylüyor: “Cropto olarak, tarım sektörüne yeni bir soluk getirerek, yatırımcılara tarımsal emtia yatırımı imkanı sunuyoruz. Bu alanda Türkiye’nin ve bölgenin ilk ve tek platformu olarak, globalde de rekabet edebilecek bir potansiyele sahibiz.

Bu nedenle, büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için 50 milyon dolar değerleme ile yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz. Şu anda bir takım global venture capital firmaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle BAE kökenli bazı firmalar bizimle temasa geçti. Bu rakamlar, Cropto’nun yaptığı işin ve sunduğu değerin bir göstergesi olarak bizi mutlu ediyor. Yatırım turunu başarıyla tamamladığımızda, Cropto’nun daha fazla tarım ürününü tokenize etmesi, daha fazla kripto para borsasında listelenmesi ve daha fazla yatırımcıya ulaşması mümkün olacak.”