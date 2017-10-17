Tarım ve hayvancılık fuarlarına yoğun ilgi

17 Ekim 2017

BURSA (DÜNYA)

BURTARIM 2017 Bursa 15. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, ziyarete açık kaldığı 5 gün boyunca yurt içinden 79 ilden, yurt dışından 4 kıtada bulunan 52 farklı ülkeden gelen toplam 301 bin 827 kişi tarafından ziyaret edildi.

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Tüyap olarak 6 şehirde düzenlediğimiz tarım fuarları arasında ayrı bir yeri olan bu fuarlar dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yıl da sektörden beklediği ilgiyi gören fuarlarda, Ekonomi Bakanlığı organizasyonu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ve Tüyap yurt dışı ofislerinin etkin çalışmaları ile geçtiğimiz yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 50 büyüme oranı yakalandı. Ayrıca 1100 iş adamı yaptığı ticari iş birliktelikleri ile ülke ihracat hacmini arttırdı. Yurt içinden ise 79 ilden gelen 2 bine yakın otobüs ile sektör ilgililerinin ve profesyonellerin fuarda olması sağlandı" diye açıklamada bulundu.