Tarımda çocuk işçiliğine Durak Fındık'tan 'hayır'

09 Temmuz 2018

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde faaliyet gösteren ve ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Durak Fındık A.Ş. tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla İkizce Kaymakamlığı ile ortaklaşa yürütülen 'Her Çocuk Bir Dünya' projesini tanıttı.

Durak Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak, fındık hasadı nedeniyle Temmuz ve Eylül ayları arasında ciddi bir mevsimlik tarım işçisi göçü alan Ordu'ya aileleriyle birlikte yüzlerce çocuğun geldiğine dikkat çekti. Durak, "Mevsimlik tarım göçüne katılan çocuklar tarım işçisi olarak çalışmasalar bile bir şekilde; eğitim, sağlık, ekonomik sömürüden korunma, uygun standartta yaşama ve oyun oynama hakkından mahrum olabilmektedir" dedi.

Aileler ve çcouklara eğitim

Kadir Durak, "Projenin amacı, 5-14 yaş arası çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının tespit edilerek, hasat dönemi boyunca uygun sınıflarda eğitimsel olarak uygun modüllerle desteklenmesidir. Ayrıca projeye dahil olan çocuklara yapılacak sağlık taraması ile sağlık sorunları tespit edilerek, gerekli önlemler de alınacaktır. Proje kapsamında hem yereldeki hem de mevsimlik tarım göçü ile gelen çocukların annelerine yönelik çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık eğitimleri de verilecektir" dedi.

Çocuk işçiliği en çok tarım sektöründe

İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ise, "İkizce, fındık tarımının en çok yapıldığı ilçelerin başında gelmektedir. Temmuz ayında başlayıp eylül ayında sona eren fındık hasat ayında ilçemize farklı coğrafi bölgelerden, yaklaşık 4 bin civarında mevsimlik tarım işçisi gelmektedir. Bu misafirlerimiz ekonomimize büyük katkılar sağlarken, onların çalışma şartları en temel insani gereksinimlerinin azami oranda karşılanması büyük önem arz etmektedir. Dünya Çalışma Örgütü'nün verilerine göre çocuk işçiliği olgusu en çok tarım sektöründe meydana gelmektedir. Bu projenin amacı ilçemize gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını başta eğitim faaliyetleri olmak üzere sosyal ve sportif etkinlikler ve sağlık taramaları ile gelişimlerine katkı sağlamak ve onlara bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmektir" diye konuştu.