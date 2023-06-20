Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 40 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 97,43 yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,35 artış görüldü.

Yıllık artışın en düşük olduğu alt grup yüzde 3,32 ile enerji ve yağlar oldu. Yıllık artışın Tarımsal girdi fiyat endeksi olduğu alt grup ise yüzde 88,8 ile diğer mal ve hizmetler kategorisi oldu.