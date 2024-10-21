Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 1,39, yıllık yüzde 33,25 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %3,75 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyatları ağustosta önceki aya göre yüzde 1,39 artarken, yıllık bazda yüzde 33,25 artış gösterdi. Böylece yıllık bazda tarımsal girdi fiyatları 13 ayın en düşüğüne geriledi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,75 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 48,51 artış görüldü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.