Tarımsal hibe destekleri değerlendirildi

16 Kasım 2018

BURSA - BUMİAD dernek merkezinde gerçekleşen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yetişkan Keskin, Bursa Teknik Üniversitesi Dekanı Mustafa Yılmaz, TKDK Bursa İl koordinatörü Ömer Berksun, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şahin, Mimarlar Odası 2. Başkanı Aşkın Şencan ile birçok davetli katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BUMİAD Başkanı M. Orhan Efe, “İçinde bulunduğumuz dünya hızla teknolojik olarak ilerliyor, objektif olarak baktığımızda güzel gibi gözüküyor fakat hızla doğayı kaybediyoruz. Bugün Anadolu’da onlarca gölümüz çöl oldu, her geçen gün coğrafyamız ve tüm dünyada su seviyesi gittikçe azalıyor ve biz canlılar olarak kendimiz ile beraber gelecek nesillerin de yaşamından çalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllardır işaret ettiği formülün tarımın desteklenmesi ve tarıma dayalı projelerin geliştirilmesi olduğunu belirten Başkan Efe, “Katma değeri yüksek olan teknolojik ürünler bundan 20, 30 sene sonra insanları doyuramayacak insanlığın her zaman ihtiyaç duyduğu tek şey temel gıda maddeleridir. Bundan dolayı TKDK’nın yapmış olduğu destekleri çok kıymetli buluyorum. Kentten Köye olacak olan göç için çaba gösteren bu destekler ülkemiz açısından çok önemli” dedi.

TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, TKDK’nın destekleri ile Bursa’da son 4 yılda 207 milyonluk yatırım gerçekleştiğini kaydetti. Berksun şu bilgileri verdi; “Hibe desteklerinden faydalanılabilecek çok çeşitli başlıklar var. Süt, et, küçükbaş, büyük baş, tavukçuluk sektörleri var. Bunun yanında soğuk hava depoları, et, süt işleme tesisleri, kırsal turizm, yenilenebilir enerji desteklerimiz oluyor. 3 sektör ve 16 başlıkta 207 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. Bu yatırımların 180 milyonluk yaklaşık bir harcaması oldu, bunlara da 82 milyon TL hibe desteği dağıttık.”

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonlarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin de katkısıyla 1 milyar TL’den fazla kaynak söz konusu olduğunu ifade eden Ömer Berksun, “Hibe desteklerinin yüzde 75'i Avrupa Birliği’nden, yüzde 25'i de Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanıyor. Şu anda da yapılan programda yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda yatırım yapılan uygun bulunan projelere hibe desteği olarak vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.