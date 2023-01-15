TARSİM Gelir Koruma Sigortası Lansmanı gerçekleştirildi

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Demirok ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal katıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Ebru Gençosmanoğlu'nun da katıldığı toplantıda, TARSİM Çiftçi Hikayeleri Projesi filminin ilk kez gösterimi yapıldı. Toplantı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen plaket takdimi ile son buldu.

"Tarım, stratejik bir sektör"

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Konya Valisi Vahdettin Özkan, tarım sigortasının önemine dikkati çekerek, gıda güvenliğinin sağlanmasının, sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin, özellikle önümüzdeki dönemde küresel ve iklimsel risklerin kontrol altında tutulmasıyla mümkün olabileceğini ve bunun da sigorta ile mümkün olabileceğini belirtti.

Özkan, Gelir Koruma Sigortası’nın Konya’da başlamasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok ise tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, değişen iklim şartlarının, tarımda sigorta uygulamasını öne çıkardığını belirtti.

İlk defa başlayacak Gelir Koruma Sigortası’nın Konya’da buğday ürününde uygulanacağını bildiren Demirok, "Üreticilerimizin en iyi şekilde üretim yapması ve ülkemize katkısının artması için çalışmalarınıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Gelir Koruma Sigortası'nı, TARSİM'in gelişim sürecinde çok önemli adımlardan biri olarak belirterek, işini, sevgisini katarak toprağı daha anlamlı kılan, emektar üreticilerin hizmetine sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

TARSİM'in, üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde bir hizmet sunabilme ve memnuniyetlerini arttırma gayesiyle yoluna paydaşlarıyla birlikte devam edeceğini aktaran Günal, Gelir Koruma Sigortası'nın Türk tarımına ve üreticilere hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.