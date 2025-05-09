Tek çatı altında en büyük sera Afyon’da

Alarko Tarım Grubu, Türkiye’nin tek ça­tı altında kurulu en büyük modern serasının açı­lışını Afyonkarahisar’da ger­çekleştirdi. Açılış törenin­de konuşan Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Baş­kanı Ümit N. Yıldız, stratejik sektör olarak belirledikleri ta­rımda seracılıktan niş gübre­ye, tohum ıslahından gıda sa­nayiine kadar 360 derece yer alma hedefiyle hareket ettik­lerini söyledi.

Yıldız, “Tarım Grubumuzun amiral şirketi olan Alsera ise 2024 sonun­da 1200 dekarı aşan örtü altı işletme büyüklüğüyle Türki­ye’nin en büyük modern sera yatırımcısı konumuna ulaş­tı. Bugün de ülkemizin tek ça­tı altındaki en büyük serası­nı hayata geçirmenin mut­luluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Kazakistan’da toplam 10 bin dekar modern sera alanı­na ulaşmak ve dünyada yaş meyve sebze sektöründe ilk 10 içinde yer almak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alı­yor” açıklamasında bulundu.

Tarım Grubu çatısı altın­da Afyonkarahisar, Denizli ve Eskişehir’de faaliyet göste­ren Alsera, bu açılışla birlik­te toplam modern sera sayı­sını 20’ye çıkardı. Alarko’nun Türkiye’nin yanı sıra Kazakis­tan’ın Çimkent şehrinde ger­çekleştireceği 2 bin dekar ara­zi üzerindeki sera projesinin 400 dekarlık ilk etabının inşa­atı da geçen yıl başladı.

İki yılda toplam yatırım 300 milyon dolara yaklaştı

Artan dünya nüfusu ve ya­şanan iklim krizi nedeniyle sürdürülebilir kalkınmanın en önemli anahtarlarından bi­ri haline gelen tarım sektörü­ne son iki yılda yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yaptık­larını belirten Ümit N. Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: “Jeotermal enerjiyle döngüsel şekilde ısıttığımız ve dijital ta­rım teknolojileriyle donattı­ğımız seralarımızda, gelece­ğin güvenli gıdasını üretiyo­ruz. “Sıfır kalıntı” belgesine sahip mahsulümüzü hem ye­rel tüketicilerimize sunuyor hem de başta Avrupa bölgesi olmak üzere 32 ülkeye ihraç ediyoruz. Tarım alanında iyi ve sürdürülebilir gıdaya gü­venli erişimi artırırken, kadın istihdamını ve sektörel etki­mizi her yıl daha da ileri taşı­mak ana rotamız olmaya de­vam edecek.”

5 milyon dolar ihracat potansiyeli

-Yüzde 85 kadın çalışan oranına sahip projenin yılda 7.000 ton kalıntısız domates üretimi ve 4.000 ton ihracat potansiyeliyle bölge ekonomisine yılda 5 milyon dolar katkı sağlanması hedefleniyor.

-Türkiye’de toplam 5.000 dekar örtü altı işletme kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Alsera’nın Türkiye’deki tüm seraları, yenilenebilir jeotermal kaynakla ısınıyor.

-Alarko’nun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevreci uygulamalar ve dijital tarım teknolojileri ile desteklenen sera, 4 bin ton kapasiteli yağmur suyu dönüşüm sistemi sayesinde örtü altı üretimde sürdürülebilirliği en üst düzeye taşıyor. Otonom ürün toplama araçları ile iş verimliliğinin artırılmasının da hedeflendiği bu serada kaynak kullanımında tasarruf oranı yüzde 70’i aşıyor.

-Serada doğayla uyumlu yöntemlerle üretilen ve AB akrediteli bağımsız laboratuvarlar tarafından “sıfır kalıntı” ile belgelenen domatesler, başta İngiltere, Hollanda, Almanya ve Belçika olmak üzere toplam 32 ülkeye ihraç ediliyor.