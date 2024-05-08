Tıbbi aromatik bitkiler arazilere değer katıyor

Vali Mustafa Yavuz, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, yüzde 74'ü ormanlarla kaplı Karabük'ün yüz ölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada olduğunu söyledi.

Çiftçimize gelir getirecek ürünlere yönelmeliyiz

Kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 17'sinde tarım yapılabildiğine değinen Yavuz, "Binlerce, yüzlerce dönüm arazide tarım yapma şansına sahip değiliz. Bu nedenle katma değeri, ticari değeri daha yüksek, dar alanlarda yetiştirdiğimiz zaman çiftçimize gelir getirebilecek ürünlere yönelmemiz lazım" dedi.

Tıpta, kozmetikte ve gıdada katma değer katıyor

Yavuz, Karabük coğrafyası ve iklimine en uygununun tıbbi aromatik bitkiler olduğunu belirterek, "Tarım arazisi olarak kısıtlı coğrafya ve toprakta katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkileri yetiştirdiğimiz zaman hem tıpta hem kozmetikte hem gıdada açıkçası katma değer veren tüm ürünlerle çiftçilerimizin ve üreticilerimizin gelir seviyesini artırabiliriz" diye konuştu.

Yavuz, "TABİAT Karabük" markası altında yetiştirilecek tıbbi aromatik bitkilerin hasat şenlikleri gibi etkinliklerle turizm sektörüyle de ilişkilendirilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacağını sözlerine ekledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık'ın proje tanıtımı yaptığı program, Vali Yavuz'un çiftçilere tohum ve fidan dağıtımıyla sona erdi.

Hedef: Aromatik bitki alanını 1332 dekara yükseltmek

Karabük Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan projede 15 kurum ve kuruluş paydaş olarak yer alıyor. Safran başta olmak üzere karabuğday, aronya, adaçayı, kekik, melisa, sumak ve hünnap yetiştirilecek 3 yıllık proje kapsamında, ildeki 441 dekarlık tıbbi ve aromatik bitki alanının 1332 dekara yükseltilmesi hedefleniyor.