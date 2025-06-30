TMO duyurdu: Üreticilerden 1 milyon tondan fazla hububat alındı

Toprak Mahsulleri Ofisi, (TMO) 12 Mayıs'ta başlatılan Hububat Alım Kampanyası kapsamında bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde hububat alındığını açıkladı.

"Ödemeler periyodik olarak yapılacak"

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kuruma arz edilen Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı tüm buğday ve arpaların satın alınacağı belirtildi:

"HUBUBAT ALIMLARINDA 1 MİLYON TON EŞİĞİ AŞILDI

12 Mayıs’ta başlattığımız 2025 Dönemi Hububat Alım Kampanyası kapsamında; ülke genelindeki iş yerlerimiz ve protokol imzalanan lisanslı depolar dahil olmak üzere 600’ün üzerindeki alım noktasında faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu doğrultuda, bugüne kadar üreticilerimizden 1 milyon tonun üzerinde hububat alımı gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurumumuza arz edilen, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı tüm buğday ve arpalar satın alınacaktır. Ürün bedellerinin ödemeleri periyodik olarak yapılmaya devam edecek olup, alım faaliyetlerimiz planlanan şekilde sürdürülmektedir."